Столичный ЦСКА подтвердил свой высокий статус действующего обладателя Кубка Гагарина и первым из клубов Континентальной хоккейной лиги вышел в плей-офф нынешнего сезона. Армейцы после победы над соперниками из Сочи со счетом 6:1 продолжают лидировать в Западной конференции.

Столичный ЦСКА подтвердил свой высокий статус действующего обладателя Кубка Гагарина и первым из клубов Континентальной хоккейной лиги вышел в плей-офф нынешнего сезона. Армейцы после победы над соперниками из "Сочи" со счетом 6:1 продолжают лидировать в Западной конференции.Домашний матч против южан стал для ЦСКА седьмым за 14 дней и, казалось, что у сочинцев есть шанс против фаворита в условиях столь жесткого графика. Но армейцы не оставили гостям ни шанса, хотя до 40-й минуты интрига сохранялась. Но после гола Толчинского в первом периоде, в третьем голы забили Слепышев (два), Окулов (два) и Нестеров. У "Сочи" шайба на счету Алтыбармакяна.ЦСКА благодаря этой победе досрочно вышел в плей-офф КХЛ, набрав 74 очка в 49 матчах. У "Сочи" и "Северстали", проигравшей в четверг "Спартаку" (1:2 ОТ) осталось по 46 очков и они уже никак не смогут догнать армейцев даже при условии всех побед в последних матчах. Обладатели Кубка Гагарина остаются главными претендентами и на победу в регулярном чемпионате.