Многодневный ралли-рейд Дакар-2020 ознаменовался очередной аварией, которая едва не закончилась трагически. Гонщик из Нидерландов Эдвин Стравер на 11-м этапе не справился с управлением мотоциклом, упал на полном ходу и был доставлен в госпиталь в состоянии клинической смерти.

Многодневный ралли-рейд "Дакар-2020" ознаменовался очередной аварией, которая едва не закончилась трагически. Гонщик из Нидерландов Эдвин Стравер на 11-м этапе не справился с управлением мотоциклом, упал на полном ходу и был доставлен в госпиталь в состоянии клинической смерти.Как и в трагическом случае с португальцем Паулу Гонсалвешом, погибшем во время 7-го этапа, вертолет служб обеспечения добрался до места аварии очень быстро, тем не менее, врачи были вынуждены констатировать остановку сердца у голландца. Впрочем, медикам удалось вернуть гонщика к жизни, но его состояние остается крайне тяжелым.Персонал крупной больницы в Эр-Рияде оценивает состояние Стравера как критическое. Спортсмен находится в коме, у него диагностирован перелом шейного позвонка, сообщает португальское издание A Bola. Медики не дают никаких прогнозов на ближайшее будущее гонщика.