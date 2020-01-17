Неизвестный за денежное вознаграждение предлагает оказать помощь гражданке в гарантированной сдаче экзамена в одном из высших учебных заведений...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество.В полицию поступила информация о том, что неизвестный за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей предлагает оказать помощь гражданке в гарантированной сдаче экзамена в одном из высших учебных заведений Москвы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольском проспекте при передаче требуемой суммы задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник фактически не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60