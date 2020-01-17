Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин, как и планировалось до отставки правительства Дмитрия Медведева, примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится 22-24 января 2020 года в швейцарском Давосе.

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин, как и планировалось до отставки правительства Дмитрия Медведева, примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится 22-24 января 2020 года в швейцарском Давосе.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минэкономразвития.Планируется, что Орешкин примет участие в двух панелях 22 января — "Социальная мобильность" и "Стратегический прогноз: Россия". Чиновник намерен встретиться на форуме с новым комиссаром Евросоюза по торговле, а также пообщаться с министрами Швейцарии, Турции, Франции и иностранными инвесторами.