В Прямом эфире разбираются в такой особенности людей (и прежде всего, детей), как дислексия. Оказывается, трудности с чтением испытывает каждый пятый человек в мире. Учителя называют таких детей лодырями, одноклассники травят. Как можно им помочь? И правда ли, что это - особенность мозга гениев?

В "Прямом эфире" эксперты разбираются в такой особенности людей (и прежде всего, детей), как дислексия. Оказывается, трудности с чтением испытывает каждый пятый человек в мире.Учителя называют таких детей лодырями, одноклассники травят, в итоге страдают и родители, и дети.Однако же дислексию часто называют "болезнью" гениальных людей, мозг которых "устроен" особенным образом.Блогер и художница Эль Гард призналась, что в школьные годы, когда она должна была прочитать текст, у нее возникало чувство "ступора" – ее просто "перемыкало", и из-за этого одноклассники над ней смеялись.Столкнулись с ней и в семье директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Его дочь Мария рассказала, что у ее ребенка была дислексия и дисграфия.Она обнаружила, что невозможно найти специалиста по этим проблемам, а в 2016 году вместе с друзьями основала Ассоциацию для родителей и детей с дислексией и другими трудностями в обучении.Только в 30-летнем возрасте разобралась со своей аналогичной проблемой и Татьяна Гогуадзе.Впоследствии она стала специалистом по этой особенности мозга и написала книгу "Дислексия мозга. За гранью известного".По ее словам, при дислексии есть психологическая особенность, когда дети и взрослые страдают от повышенной чувствительности к несправедливости.В результате своей особенности такие дети уходят в творчество – начинают заниматься музыкой, лепкой, рисованием и достигают достаточно больших успехов.Однако таким детям и их родителям необходимо помогать и для начала хотя бы привлечь внимание общества к данной проблеме.Этим занимается, например, актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она приняла участие в первом всероссийском флешмобе в поддержку особенных детей. К акции присоединились и многие ее знаменитые знакомые — Евгений Стычкин, доктор Андрей Курпатов и многие другие.Что рекомендует родителям детей с дислексией профессор, член-корреспондент РАН Татьяна Черниговская? Как понять, что у ребенка есть такая особенность мозга, и как он видит текст?Как развивать мозг, чтобы спастись от слабоумия в старости, и в чем после поездки в Болгарию к Ванге убедилась академик Наталья Бехтерева, которая ближе других подошла к разгадкам тайн мозга?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".