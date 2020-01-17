Матчем в Нью-Йорке продолжилась программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Нью-Йорк Айлендерс принимали на своей площадке Нью-Йоре Рейнджерс, вели со счетом 1:0, но в итоге уступили с разницей в одну шайбу. Рейнджеры победили земляков – 3:2.

Матчем в Нью-Йорке продолжилась программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. "Нью-Йорк Айлендерс" принимали на своей площадке "Нью-Йоре Рейнджерс", вели со счетом 1:0, но в итоге уступили с разницей в одну шайбу. "Рейнджеры" победили земляков – 3:2.Счет открыл Бэйли на 19-й минуте. Во втором тайме также была заброшена только одна шайба, но теперь забили номинальные гости – отличился Зибанежад. Решающие голы "рейнджеры" провели в третьей 20-минутке: Дианджело и Крайдер с передачи россиянина Артемия Панарина принесли победу гостям. У "островитян" второй гол на счету Бовилье, но его оказалось мало.