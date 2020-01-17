Шесть человек задержаны на акции в Париже, сообщает французская полиция. По разным данным, всего по стране на улицы вышли от 180 тысяч до четверти миллиона человек.

Шесть человек задержаны на акции в Париже, сообщает французская полиция. По разным данным, всего по стране на улицы вышли от 180 тысяч до четверти миллиона человек.Общенациональная бессрочная забастовка стартовала в декабре. Все это время с перебоями работает общественный транспорт, отмечает телеканал "Россия 24".Акция, организованная крупнейшим профсоюзом страны, направлена против закона о пенсионной реформе – его готовится рассмотреть парламент Франции. Президент Макрон обещает, что новая система будет более справедливой и прозрачной.