Женщина не справилась с управлением, и ее легковушка оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с грузовиком. С места ДТП были госпитализированы два человека, один из которых скончался в больнице вечером того же дня.

В Сети появилась запись с регистратора, запечатлевшего аварию с летальным исходом, произошедшую в минувший четверг, 16 января, на трассе в Краснокамском районе Башкирии.Женщина 34 лет, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ, не справилась с управлением. Автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком "Урал".Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ, в больнице оказалась сама предполагаемая виновница ДТП и ее 34-летний пассажир. Последний скончался от полученных травм вечером того же дня.