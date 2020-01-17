Пассажиры рейса авиакомпании ИрАэро из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП. Об этом свидетельствует сделанная одним из них запись.

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП. Об этом свидетельствует сделанная одним из них запись.Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89078) благополучно приземлился в 14:16, ни сам борт, ни 90 его пассажиров не пострадали. Проблема возникла только с высадкой, поскольку трапов на не введенной в эксплуатацию полосе не было предусмотрено.Командир экипажа признался, что в условиях низкой облачности находящуюся на стадии строительства полосу видно куда лучше, чем ее действующую "соседку". В то же время диспетчеры указали на то, что они предупреждали пилотов о заходе не на ту полосу, но не получили никакого ответа.Создана комиссия для расследования произошедшего. СКР организовал доследственную проверку по факту нештатной посадки. Авиакомпанию навестят представители Росавиации, которые теперь должны дать разрешение на вылет самолета с недостроенной полосы.