Ту-204 и Ту-214, выполнявшие пассажирские перевозки, в том числе из Москвы во Владивосток, переоборудуют в противолодочные самолеты. Об этом сообщают Вести:Приморье.

Ту-204, выполнявший пассажирские перевозки, в том числе из Москвы во Владивосток, переоборудуют в противолодочный самолет. Об этом сообщают "Вести:Приморье".Тактико-техническое задание на создание новейшего противолодочного авиакомплекса (ПлАК) уже готово. Основными кандидатами станут пассажирские воздушные суда Ту-204 и его вариация Ту-214. Преобразовывать в боевые машины планируют уже выпущенные авиалайнеры.По предварительной информации, ПлАКа получит собственное бортовое вооружение и роботизированные средства охоты на субмарины. Также комплекс будет оборудован десантируемыми с самолета беспилотными катерами.Напомним, Ту-204-300 использовали для пассажирских перевозок ряд крупных российских авиакомпаний, в том числе "Владивосток Авиа". Судно является первым российским двухмоторным самолетом, способным совершить перелет из Москвы и Санкт-Петербурга без пересадок. Первый полет авиалайнера состоялся в 2003 году, тогда же он был представлен публике в рамках авиакосмического салона "МАКС".