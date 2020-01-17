Поисковики обнаружили в поселке Эммаус Тверской области удивительное письмо немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Оно датировано 1943 годом, сообщает Конверт и сама ..

Поисковики обнаружили в поселке Эммаус Тверской области удивительное письмо немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Оно датировано 1943 годом, сообщаетКонверт и сама рукопись оказались в идеальном состоянии, что позволило разобрать почерк и перевести послании. Предположительно, его писал офицер Вермахта своей супруге. Эксперты полагают, что оно было частью долгой переписки."Дорогая Труда. Только что я получил это письмо от 4. Известие о Маиуэре сильно напугало меня, как, должно быть, и тебя. Да, это очень страшно. Надеюсь, это больше не повторится… Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время", – таков приблизительный перевод письма.