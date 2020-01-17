Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекорд. На базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 пятницы достигла плюс 4,3 градуса Цельсия – это самое высокое значение за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекорд. На базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 пятницы достигла плюс 4,3 градуса Цельсия – это самое высокое значение за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.Прошлый температурный рекорд оказался побит на 0,1 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы и области.Синоптики отмечают, что с начала января средняя температура воздуха в Москве превышает климатическую норму почти на 9 градусов. С начала календарной зимы в столице держится температура, превышающая норму на 7,5 градуса.Аномальное тепло не спешит покидать столичный регион. Впрочем, по прогнозам метеорологов, на предстоящей неделе погодных рекордов не будет.По данным Гидрометцентра России, в Москве погодные условия будут соответствовать началу марта. В субботу, 18 января, осадков не ожидается. В Москве будет отмечаться температура от минус 1 до плюс 1 градуса ночью и от 0 до плюс 2 градусов днем. В области в течение суток температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов.В воскресенье, 19 января, также будет сухо. Температура существенно не изменится: ночью будет от минус 2 до 0 в столице и от минус 4 до плюс 1 в регионе, днем прогнозируется 0 до плюс 2 в Москве и от минус 3 до плюс 2 по области.В начале новой рабочей недели местами пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до минус 5 градусов, днем – будет подниматься до плюс 2. Во вторник, 21 января, временами возможны осадки. Ночью возможны заморозки до 5 градусов ниже нуля, а днем – потепление до плюс 4.