Благодаря обширному антициклону, в центре Русской равнины сохранится погода, соответствующая климатическим показателям первых весенних дней. На голубом небосводе между белыми облаками появится солнце.

Благодаря обширному антициклону, в центре Русской равнины сохранится погода, соответствующая климатическим показателям первых весенних дней. На голубом небосводе между белыми облаками появится солнце.По данным синоптиков, в Москве погодные условия будут соответствовать началу марта: переменная облачность, без осадков. Температура 0,+3.В Санкт-Петербурге солнце покажется лишь в субботу. В воскресенье в Северной столице снова будет облачно, пройдут кратковременные дожди, ветер усилится. Воздух прогреется до +2,+5.В Заполярье и на Приполярном Урале ожидаются морозы, южнее – оттепели. В Нарьян-Маре и Печоре -12,-15, небольшой снег. В Вологде и Архангельске около 0, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре -1,-4, небольшой снег.Черноземье останется в центре антициклона, здесь будет солнечно и умеренно морозно. В Воронеже, Курске и Белгороде -1,-4.В Поволжье, в теплом антициклоне, обойдется без существенных осадков, будет солнечно. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде -2,+1. В Астрахани +3,+5.На юге страны погода будет преобладать облачная с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки. В Ростове-на-Дону +2,+4, в Симферополе и Краснодаре +5,+7, в Сочи +7,+9.На Урале, на фоне пониженного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле -4,-7.В Западной Сибири на погоду окажет влияние антициклон. Обойдется без осадков, временами будет солнечно. В Омске и Новосибирске -17, -19.На юге Дальнего Востока, на границе между циклоном и антициклоном местами пройдет небольшой снег. Во Владивостоке -5,-7, в Хабаровске -16,-18.