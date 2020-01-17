Женщина получила серьезные травмы после того, как ее буквально снес нарушитель на легковушке. Наезд на пешехода произошел в тот момент, когда пострадавшая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Правоохранители ведут поиски водителя автомобиля Infiniti, скрывшегося после наезда на пешехода. Инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, произошел вечером 16 января на улице Уральской в Перми.В тот момент, когда женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбила легковушка. Как сообщают полицейские, 43-летняя пострадавшая получила сочетанную травму, ушибы и переломы.Автомобилист покинул место аварии, стражи порядка уже установили его личность, однако пока не сумели задержать лихача.