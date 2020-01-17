В идее приоритета Конституции РФ над рядом норм международного права не нужно искать скрытый смысл, заявил ио министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. он напомнил, что Конституционный суд ранее разъяснил, что Конституция является базовой ключевой нормой, и никакие международные договоренности не должны ей противоречить.

В идее приоритета Конституции РФ над рядом норм международного права не нужно искать скрытый смысл. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конфедерации он напомнил, что Конституционный суд ранее разъяснил, что Конституция является базовой ключевой нормой, и никакие международные договоренности не должны ей противоречить."Я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска некого скрытого смысла", — сказал Лавров.Между тем сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Павел Крашенинников на заседании заявил, что комиссия не будет вносить изменения в первую и вторую главы Конституции. Хотя, по его словам, такие предложения уже поступают."Мы будем работать над поправками, которые прозвучали в Послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы", — подчеркнул Крашенинников.В свою очередь сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева заявила, что изменения в Конституцию должны значительно улучшить жизнь россиян и их социальные и юридические права. По ее словам, эти конституционные изменения предполагают трансформацию "формы государства" в сторону демократизации, передает РИА Новости.Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас заявил, что Россия и после внесения изменений в Конституцию продолжит выполнять все свои международные обязательства."Верховенство Конституции должно быть безусловно обеспечено, но Россия остается последовательной сторонницей выполнения всех международных обязательств. Россия остаётся членом большой европейской семьи", — подчеркнул Клишас.Также он назвал анекдотом слухи о том, что рабочая группа хочет внести в Основной закон поправку о возможности самороспуска Госдумы. Он призвал СМИ не заниматься ерундой и не придумывать никаких глупостей.