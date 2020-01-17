Ведущий Реутов ТВ Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына. Маркони попросил ..

Ведущий "Реутов ТВ" Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына.Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. "Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!", – написала звездаютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами.17 Янв 2020 в 6:17 PSTНапомним, в 2014 году Владимир Маркони женился на своей возлюбленной Ксении. Как отмечает "ВокругТВ", будущие супруги познакомились на концерте американской поп-группы Scissor Sisters. В 2017 году у пары родилась дочь Агния.