В Зеленодольске пожарные спасли из полыхающего супермаркета охранницу. Женщина потеряла сознание и едва не погибла в помещении. Работу сотрудников МЧС сняли на видео.

В Зеленодольске пожарные спасли из полыхающего супермаркета охранницу. Женщина потеряла сознание и едва не погибла в помещении. Работу сотрудников МЧС сняли на видео.Огонь в магазине Fix Price на улице Заикина вспыхнул около восьми часов утра, когда в здании еще не было продавцов и покупателей. Пламя быстро перебросилось на потолочные перекрытия, общая площадь пожара превысила 60 квадратных метров.Сотрудница ЧОП не успела покинуть задымленное помещение — потеряла сознание, надышавшись угарным газом. Пожарные быстро вскрыли металлическую дверь и спасли женщину. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.