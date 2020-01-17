На ралли Дакар в Саудовской Аравии завершился предпоследний этап гонки. Участники вернулись из закрытого лагеря и готовятся к финишу.

На ралли "Дакар" в Саудовской Аравии завершился предпоследний этап гонки. Участники вернулись из закрытого лагеря и готовятся к финишу.После первой и единственной для экипажей ночевки в отдельном лагере, в отсутствие основного состава команды, последовала вторая часть марафонского этапа.Завтрак, тоже в одиночестве, и старт в надежде на сплочённую работу четырех КамАЗов, без ночной привычной подготовки своих машин бригадой механиков."Старались сберечь автомобили. Понимали, что если что-то с машиной случится, то ремонт мы можем оказаться только силами собственного экипажа. Поэтому с задачей справились, а сегодня постарались уже выложиться. Хотя понимали, что первое место в женерале. Нужно довезти его. Поэтому ехали быстро, но аккуратно", — рассказывает Андрей Каргинов, пилот команды "КАМАЗ-мастер", победитель ралли "Дакар-2014".Почти на каждом из 11 этапов два КамАЗа — Каргинова и Шибалова сначала создавали, а затем планомерно только увеличивали отрыв от преследователей. Действуя безошибочно! Впереди последний 12-й этап."Это ралли-рейды. Как показывает практика, до последнего метра может произойти все, что угодно. Нельзя расслабляться. Поэтому ещё целый спецучасток. Какой бы он ни был. Простой или сложный. В любом случае, нужно готовить автомобиль. Самим не расслабляться. И завтра постараться тоже выложиться", считает Андрей Каргинов, пилот команды "КАМАЗ-мастер", победитель ралли "Дакар-2014".По результатам 11-го этапа впереди только КамАЗы. Даже Николаев приехал по факту четвёртым, хотя в общий зачёт это время уже не идёт.Перед решающим отрезком, Каргинов — первый. Шибалов второй. Сотникову же для того, чтобы весь пьедестал грузовиков был представлен исключительно КамАЗами, нужное какое-то фатальное невезение и поломка МАЗа с белорусским пилотом Вязовичем, который опережает Сотникова на 57 минут."Честно говоря, делать кому-то плохого я не буду. Но бывает по-разному. 260 километров спецучастка. Все может быть. Поэтому, нужно оставаться сконцентрированным. И бороться до последнего", — уверен Дмитрий Сотников, пилот команды "КАМАЗ-мастер".Лагерь в городе Харад для всех участников заключительный ночлегом перед финишем гонки. Дальше всех ждёт 12-й этап.И подиум в столице — Эр-Рияде, вместе с церемонией награждения