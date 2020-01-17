Подразделение ВДВ России, расположенное в Пскове, получило на вооружение 39 новых боевых машин: 31 БМД-4М и 8 бронетранспортеров БТР-МДМ Ракушка. Все экипажи новой техники уже прошли переобучение в Омске.

Подразделение ВДВ России, расположенное в Пскове, получило на вооружение 39 новых боевых машин: 31 БМД-4М и 8 бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", сообщает агентство ТАСС. Все экипажи новой техники уже прошли переобучение в Омске.В 2020 году Воздушно-десантные воска РФ должны получить еще два батальонных комплекта новых бронемашин, уточняют военные.БМД-4М – это 13-тонная боевая машина, которую можно высаживать на парашютах с военно-транспортных самолетов. Она вооружена 100-миллиметровой пушкой-пусковой установкой и 30-миллиметровым автоматическим орудием.