На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США. Всего Россия закупила этих ценных бумаг на 11 миллиардов 491 миллион долларов.В 2013 году российские вложения в американские казначейские обязательства превышали 150 миллиардов долларов, напоминает "Интерфакс". Но с апреля 2018 года на фоне жестких антироссийских акций российские инвестиции в эти ценные бумаги упали вдвое. На тот момент инвестиции сократились с 96,1 миллиарда до 48,7 миллиарда долларов. В мае вложения сократились еще втрое, и Россия покинула список из 33 крупнейших держателей американского госдолга. На тот момент Россия владела американскими долговыми обязательствами на 14 миллиардов 900 миллионов долларов.Сейчас вложения распределяются следующим образом – 2 миллиарда 979 миллионов долларов приходятся на долгосрочные американские долговые обязательства, а краткосрочные увеличились до 8 миллиардов 512 миллионов долларов.Шестой месяц подряд лидером по обладанию американскими долгами является Япония. Токио хотя и сократил вложения на 7,2 миллиарда долларов, но остается держателем триллиона 160 миллиардов и 800 миллионов американских казначейских обязательств. На втором месте по закупкам US Treasuries Китай. Пекин также уменьшил свой долговой портфель. Но даже после продажи US Treasuries на 12,4 миллиарда долларов, в его запасниках осталось американских долговых обязательств еще на триллион 89 миллиардов 200 миллионов долларов.На третьей строчке – Великобритания. За Лондоном числятся 328,6 миллиарда долларов американских казначейских обязательств. Четвертое место у Бразилии – 293,4 миллиарда долларов, пятая позиция с 290 миллиардами у Ирландии. Также в десятку крупнейших держателей американских долгов входят Люксембург, Швейцария, Гонконг, Каймановы острова и Бельгия. Всего из американских 6 триллионов 740 миллиардов долларов US Treasuries иностранным правительствам или центральным банкам принадлежат бумаги на 4 триллиона 101 миллиард долларов.