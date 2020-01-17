Россиянин Александр Винник обратился за помощью к тем, кто защищает права человека. Он считает, что его незаконно держат в тюремном заключении.

Россиянин Александр Винник обратился за помощью к тем, кто защищает права человека. Он считает, что его незаконно держат в тюремном заключении.Соответствующая просьба россиянина распространена в четверг, 16 января, его адвокатами. Винник заявил, что он человек без прав, которого незаконно удерживают в тюрьме уже на протяжении тридцати месяцев без предъявления каких-либо обвинений. Мужчина считает, что его "хотят убить за ноу-хау", знания и технологические способности.Александр Винник рассказал, что его подвергают пыткам и психологической войне, чтобы сломать. Россиянин отметил, что ему не разрешают дышать свежим воздухом, а последний раз на прогулку его выводили в канун Нового года, 31 декабря, на несколько минут.Винник сообщил, что голодает уже 28 дней. Россиянин не знает, сможет ли еще когда-нибудь увидеть своих детей и жену. Мужчина рассказал, что сегодня нотариусу два часа мешали зайти в его палату, чтобы он мог воспользоваться своими правами и подписать доверенность на реализацию своих прав, сообщает ТАСС.Россиянин также рассказал, что председатель Государственного совета - Верховного административного суда Греции Екатерини Сакелларопулу была выдвинута кандидатом в президенты после того, что сделала в рамках его дела. По словам Винника, чиновница "отдала его голову на тарелочке", потому ее выдвигают на пост главы греческого государства. Мужчина считает, что у него нет никакой надежды перед лицом правительств США и Франции. По его мнению, государства, на территории которых не ступала его нога, хотят заполучить его в качестве человеческого боеприпаса против России. В связи с этим Александр Винник просит помощи у каждого сознательного человека. Россиянин призывает вмешаться в его дело тех, кто защищает права человека. "Сегодня — я, завтра будет один из вас. Не позволяйте им сделать этого", — подчеркнул мужчина.Александра Винника задержали в Греции во время отдыха 25 июля 2017 года по запросу США. Россиянина обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Российская сторона добивается от греческих властей экстрадиции Винника. Мужчина находится в тюрьме с июля 2017 года.