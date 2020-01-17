Российская валюта продолжает снижаться по отношению к валютам западных партнеров России на фоне сообщений об отставке прежнего правительства и назначения нового премьер-министра вместо ..

Российская валюта продолжает снижаться по отношению к валютам западных партнеров России на фоне сообщений об отставке прежнего правительства и назначения нового премьер-министра вместо Дмитрия Медведева. Им стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.Стоит отметить, что накануне рубль снизился к доллару и евро, приблизительно – на 30 копеек. Сегодня тенденция продолжилась. Официальный на 17 января 2020 года составляет:61,56 за доллар68, 65 за евро