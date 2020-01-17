Восходящая звезда моды, кутюрье и хореограф из Узбекистана Нариман Григорян убит при загадочных обстоятельствах. Тело модельера с признаками насильственной смерти обнаружили полицейские в съемной квартире в Ташкенте.

Восходящая звезда моды, кутюрье и хореограф из Узбекистана Нариман Григорян убит при загадочных обстоятельствах. Тело модельера с признаками насильственной смерти обнаружили полицейские в съемной квартире в Ташкенте, сообщают "33Live.Ru Дежурная часть".Эксперты установили, что с момента расправы прошло уже три дня. При этом родственники и друзья не сразу хватились владельца модного дома, ведь через сутки после убийства на его личной странице в социальных сетях появилась очередная фотография, словно ничего не произошло. Теперь следователи выясняют: кто выложил снимок.По одной из версий, Григорян мог доверить свою страницу пиар-менеджеру или использовал специальную программу для блогеров, которая выкладывает публикации в указанное время.По другой версии, убийца заметал следы, чтобы выиграть время для бегства.Бренд Nariman Grigoryan появился недавно, но успел стать одним из самых успешных в Узбекистане. В 2018 году кутюрье открыл в Ташкенте свой дом моды. Журнал Vogue China признал Григоряна лучшим дизайнером в номинации "Прорыв года" за коллекцию вечерних платьев haute couture. У него одевались многие известные артисты и медийные личности.Между тем, как пишет Sputnik Узбекистан, прокуратуре Ташкента пришлось приносить извинения за публикацию тел двух окровавленных мужчин, одно из которых принадлежало Григоряну. Публикация вскоре была удалена, но однако успела вызвать общественную критику.