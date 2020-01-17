Проект газопровода Северный поток–2 будет достроен, несмотря на давление США, трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна, говорится в заявлении МИД РФ.

Газопровод "Северный поток–2" будет достроен, несмотря на давление США, уверены в МИД РФ.В заявлении министерства иностранных дел подчеркивается, что некоторые американские сенаторы напрямую угрожают подрядчикам "Северного потока-2", передает РИА Новости. Разумеется, это не забота о энергетической безопасности Европы, а пример недобросовестной конкуренции под прикрытием политизированных лозунгов и проталкивание дорогого американского сниженного природного газа на европейский рынок."Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна", — уверены в МИД.Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы ЕС. Процедура должна быть завершена до 23 мая, сообщает ТАСС.11 января Москву посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала "Северный поток-2" правильным проектом, который Германия продолжит поддерживать. По ее мнению, его можно реализовать, несмотря на американские санкции.