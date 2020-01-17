Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы. Его супруга и сам писатель в телефонной беседе это опровергли, сказав, что в больнице была запланированная профилактика, а сейчас они сидят в ресторане.

Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.В частности, издание StarHit написало, что в больнице писателю прописан постельный режим, но тот предпочитает не лежать на одном месте, а совершать небольшие прогулки.Позже супруга Жванецкого Наталья Сурова эти слухи частично опровергла.Она сообщила, что Михаил Михайлович просто "лежит на запланированной профилактике", и у них все хорошо, передает ТАСС."А сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку", — добавила супруга.О том, что "для своего возраста" он чувствует себя нормально, лично сказал и сам сатирик, подтвердив, что они с супругой сидят в ресторане.