Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала. В конце октября 2019 года Яременко застукали за перепиской с проституткой.

Народный депутат Верховной рады Богдан Яременко отправлен в отставку с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики. Такое решение поддержали 317 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Новым главой комитета стал депутат Александр Мережко. Он, как и Яременко, — депутат от фракции "Слуга народа", передает РИА Новости.Причиной отставки стал секс-скандал. В конце октября 2019 года Яременко застукали за перепиской с проституткой. Он спрашивал условия встречи, а женщина сообщала ему перечень услуг и цены. Причем, сообщения депутат отправлял во время заседания в Раде.Сначала Яременко заявил, что специально вел переписку. Так он якобы пытался остановить охоту на политиков, а жена ему за это только "спасибо" сказала. Однако вскоре он извинился перед партией и супругой.