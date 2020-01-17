Российский телеведущий Владимир Соловьев поспорил на высоких тонах с гостем своего шоу Вечер с Владимиром Соловьевым. В какой-то момент он перешел на крик, сообщает Общественный деятель ..

Российский телеведущий Владимир Соловьев поспорил на высоких тонах с гостем своего шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". В какой-то момент он перешел на крик, сообщаетОбщественный деятель Григорий Амнуэль заявил, что Польша не должна извиняться за пытки советских граждан, замученных до смерти во время войны с СССР. Такая позиция возмутила ведущего, после чего он накричал на своего оппонента, отметив, что таким же образом можно оправдать советских военных, которые расстреляли тысячи польских офицеров в Катыни."Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию?", – возразил Соловьев.