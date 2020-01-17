Спортсмен из Нидерландов Эдвин Стравер, который накануне попал в аварию на последнем этапе ралли-рейда Дакар-2020, находится в одном из госпиталей столицы Саудовской Аравии и его состояние остается критическим. Мотогонщик упал на одной из дюн маршрута и сломал шейный позвонок.

Спортсмен из Нидерландов Эдвин Стравер, который накануне попал в аварию на последнем этапе ралли-рейда "Дакар-2020", находится в одном из госпиталей столицы Саудовской Аравии и его состояние остается критическим. Мотогонщик упал на одной из дюн маршрута и сломал шейный позвонок.Как уже сообщали 33Live.RuRu, у Стравера на несколько минут останавливалось сердце, но медицинской бригаде, оперативно прибывшей к месту катастрофы, удалось вновь его запустить. Тем не менее, перелом шеи и многочисленные ушибы не могли не сказаться на состоянии спортсмена, он находится в коме и не приходил в себя.Специалисты уже отметили, что первое издание знаменитой гонки в Саудовской Аравии представляет собой очень напряженный маршрут с многочисленными ухабами и песчаными ловушками. Как сообщает испанское издание Marca многие спортсмены жаловались на сложность большинства специальных участков.К тому же в этом сезоне организаторы выдают маршрутные листы гонщикам только за 15 минут до старта, так что у участников нет времени серьезно подготовиться к проблемным участкам. Особенно это важно для мотоциклистов, которые неоднократно попадали в аварии на "Дакаре-2020", а португалец Паулу Гонсалвеш погиб во время трагического падения на 7-м этапе гонки.