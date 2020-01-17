Женщина с помощью подложных документов на якобы купленную ей квартиру, пыталась совершить процедуру по возмещению НДФЛ...

Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что 34-летняя москвичка, работавшая начальником отдела работы с налогоплательщиками одного из столичных ИФНС, с помощью подложных документов на якобы купленную ей квартиру, пыталась совершить процедуру по возмещению НДФЛ в размере свыше 300 тысяч рублей.Установлено, что злоумышленница, действуя в составе организованной группы лиц, незаконно перевела бюджетные денежные средства на персональный банковский счет. Однако во время камеральной проверки сотрудниками налогового органа г. Москвы был выявлен факт незаконного поступления бюджетных денежных средств.По данному факту следствием СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.Пресс-служба УВД по САО8 (495) 601-03-29