Сотрудники ФСБ России изъяли у наркоторговцев в подмосковном Серпухове около 66 килограммов мефедрона. Запрещенное вещество планировали продавать через скрытый сегмент интернета, ..

Сотрудники ФСБ России изъяли у наркоторговцев в подмосковном Серпухове около 66 килограммов мефедрона. Запрещенное вещество планировали продавать через "скрытый" сегмент интернета, сообщаетПредставители службы сообщили, что правоохранителям удалось задержать с поличным пятерых человек. Среди них были трое граждан России и двое украинцев. Помимо мефедрона у них было изъято более 600 литров жидкости с синтетическими наркотиками, а также лабораторное оборудование и химические вещества. Сообщается, что деятельность преступной группировки контролировалась через интернет.