У злоумышленников изъяли около 450 граммов наркотического средства. Они приобрели его с целью последующего сбыта, но не смогли довести свой умысел до конца...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемых в покушении на сбыт героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Косинской улице полицейские задержали 21-летнюю приезжую и ее 42-летнего сообщника. У них при личном досмотре было обнаружено и изъято около 100 граммов вещества неизвестного происхождения.Результаты исследования показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - героин, массой около 100 граммов.В ходе обыска по месту жительства подозреваемых в квартире у 42-летней знакомой задержанного было изъято еще около 350 граммов вещества неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - героин, массой около 350 граммов.Установлено, что злоумышленники ранее незаконно приобрели наркотическое средство с целью последующего сбыта, но не смогли довести свой умысел до конца.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73