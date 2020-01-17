Специалисты в области кибербезопасности назвали самые популярные пароли в России и в мире. Среди пользователей со всего земного шара в 2019 году оказались распространенными 123456 и qwerty. ..

Специалисты в области кибербезопасности назвали самые популярные пароли в России и в мире. Среди пользователей со всего земного шара в 2019 году оказались распространенными "123456" и "qwerty". Наряду с ними в список попали "password"и "111111", сообщаетУ Россиян встречались аналогичные комбинации. Так, наиболее расхожим стало кодовое слово "йцукен", что является ничем иным, как "qwerty", написанное на русской раскладке клавиатуры, пишут Однако встречались и более оригинальные пароли: "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко". Исследователи отметили, что такие простые варианты часто выбирают потому, что их легко запомнить, но из-за этого данные пользователей становятся более уязвимости.