У мужчины было изъято более 100 граммов наркотического вещества растительного происхождения

В начале января текущего года сотрудниками полиции ОМВД России по Суздальскому району в городе Суздаль на улице Старая был замечен мужчина, который неуверенно передвигался на велосипеде. По внешним признакам гражданин находился в состоянии опьянения. Стражи порядка приняли решение доставить задержанного в отдел полиции.В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты вещества растительного происхождения, упакованные в различные формы. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются наркотическими – смесями, содержащими в своем составе марихуану. Общая масса наркотика составила 108, 97 грамма.Подозреваемый, 50-летний житель одного из сел Суздальского района, нигде не работает и ранее уже был судим за аналогичное преступление.13 января в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».Санкции указанной статьи предусматривает для виновного наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.