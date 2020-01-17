В Приамурье появился новый национальный парк. Статус особо охраняемой территории федерального значения получил Токинский природный заказник. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает ГТРК Амур.

В Приамурье появился новый национальный парк. Статус особо охраняемой территории федерального значения получил Токинский природный заказник. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает ГТРК "Амур".Такая мера позволит увеличить финансирование и обновить материально-техническую базу объекта. Кроме того, здесь будет усилен режим сохранения фауны и флоры. Изменение статуса позволит откроет больше возможностей для исследования животного мира парка.Напомним, заказник "Токинский" был образован десять лет назад. Его особая ценность заключается в уникальных природных ландшафтах.Также следует отметить, что заказник является единственным в Приамурье местом обитания краснокнижных снежных баранов. В лесной местности остаются на зимовку лоси, а летом пастбища с густым травяным покровом привлекают северных оленей. Кроме того, через расположенные на этой территории перевалы проходит один из самых крупных в мире миграционный коридор околоводных и водоплавающих птиц.