На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал трагедию с украинским самолетом в Иране непреднамеренной человеческой ошибкой.

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, и. о​​​. министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал трагедию с украинским самолетом в Иране непреднамеренной человеческой ошибкой."Это человеческая ошибка. Да, произошедшее требует компенсации, это право родственников. Думаю, иранская сторона рассмотрит эти обращения. Они признали, что это произошло по ошибке", — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента The Independent о том, повел ли Тегеран себя "как мужик" (такую точку зрения ранее высказывала главред RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян).Лавров отметил, что предполагаемое присутствие F-35 в воздухе у границ Ирана вскоре после ударов Тегерана по американским базам в Ираке и незадолго до падения украинского Boeing 737 показывает нервозность сложившейся на тот момент ситуации.Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской атаки. В ответ Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США.8 января, самолет, выполнявший рейс Тегеран — Киев "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.11 января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно. Виной стал человеческий фактор: лайнер был принят за "вражескую цель", когда пролетал над военным объектом. Ожидая атаки со стороны США, ПВО Ирана были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.Кроме того, дипломат напомнил, что следственная группа по расследованию причин гибели малайзийского Boeing на востоке Украины отказывает в сотрудничестве России, настаивая только на выплате компенсаций."Россия не сотрудничает, потому что Россия не признала свою вину", — сказал Лавров."Австралия и Нидерланды предложили провести консультации по крушению Boeing, мы дали согласие при понимании, что мы будем рассматривать вопросы, которые нас интересуют. Будем отвечать на их вопросы. Однако, они уходят от этого, пытаясь представить все таким образом, что у нас следствие не закончено, но вы виноваты и давайте начнем вопрос о компенсациях", — добавил он."Так себя мужики ведут или кто? Не думаю", — заключил дипломат.Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.Представители российской власти и премьер-министр Малайзии выразили сомнение в качестве расследования и выводах ССГ. Россия категорически отрицает свою причастность к крушению малайзийского самолета.