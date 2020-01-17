Виталина Цымбалюк-Романовская устала, что стала эдакой девочкой для битья. Терпеть оскорбления и наветы она впредь не желает и намерена дать отпор всем, кто впредь будет обзывать ее воровкой и мошенницей на доверии.

Виталина Цымбалюк-Романовская устала, что стала эдакой девочкой для битья. Терпеть оскорбления и наветы она впредь не желает и намерена дать отпор всем, кто впредь будет обзывать ее воровкой и мошенницей на доверии."Я такой человек, который не может врать. Стопроцентно врать, заведомо, – уверяет Виталина. – Поэтому я верила и до сих пор верю, что поступила правильно... "Себя она называет "молодой образованной женщиной, которая была официальной женой народного артиста СССР, которая все-таки ничего не украла – ничего не нашли, третий год ищут, которая имеет два высших образования". Поэтому ее возмущает, что "об эту женщину стали вытирать ноги, обзывать ее, унижать публично". "Никто передо мной не извинился. За все те обзывательства, за клевету", – возмущена Виталина.Во многом в том что ее стали считать мошенницей и воровкой, она винит бывшего мужа. "Кроме Армена Борисовича, никто не виноват в этой ситуации, – заявила киевская пианистка. – Во-первых, он поверил не тем людям, а во-вторых, вышел и публично сказал неправду. Зачем ему говорить на всю страну то, что не соответствует действительности, тем более о близком человеке?Это же он сам все сделал. Поэтому – нет, я не чувствую своей вины. Мало того, я – одна из немногих, которая по-настоящему могла оценить его значимость. За это его и полюбила, и это была моя жизнь, от которой в принципе я не собиралась отказываться. И он во многом меня воспитал: как женщину,я говорю его словами, думаю его фразами…"14 Янв 2020 в 1:23 PSTОбъяснила и то, как стала работать директором театра Армена Джигарханяна. "Театр находился в таком состоянии, что его нужно было закрывать вместе с Арменом Борисовичем. То есть директором я стала по несчастью. Были многомиллионные долги перед государством, их нужно было на кого-то переписать, чтобы с Армена Борисовича снять ответственность. Вы знаете, до меня сменилось восемь директоров!..А я все закрыла. И это легко. Просто не нужно воровать" – цитирует киевскую пианистку