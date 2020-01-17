Спортивная версия армейского пистолета Удав под шифром Аспид должна пойти в серийное производство в 2021 году. Уточняется, что создавать новое оружие Центральному НИИ точного машиностроения помогает Федерация практической стрельбы России. Они вместе сформировали список требований к пистолету.

Спортивная версия армейского пистолета "Удав" под шифром "Аспид" должна пойти в серийное производство в 2021 году. Уточняется, что создавать новое оружие Центральному НИИ точного машиностроения помогает Федерация практической стрельбы России. Они вместе сформировали список требований к пистолету, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".Главным отличием спортивной версии от армейской станет боеприпас. "Удав" использует патрон 9х21, а "Аспид" – 9х19 Парабеллум. Кроме того, новое оружие разделят еще на три версии: серийную, стандартную и стандартную облегченную.У последней будет меньше магазин, 18 патронов, а не 22, а также она получит крепление для коллиматорного прицела.Все модификации "Аспида" будут иметь сменные накладки на рукоятки, чтобы каждый стрелок мог подстроить оружие под себя. Ресурс ствола составит 25 тысяч выстрелов.