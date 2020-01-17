Выступающий в первой лиге чемпионата Украины клуб Агробизнес из города Волочиск Хмельницкой области расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским. Причиной стала поездка Сикорского в Россию

Выступающий в первой лиге чемпионата Украины клуб "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским. Причиной стала поездка Сикорского в Россию31-летний Игорь Сикорский провел отпуск в Санкт-Петербурге, после чего выложил фотографии на свою страницу в социальной сети. В руководстве клуба посчитали подобный поступок непатриотичным и с расторгли контракт с футболистов. Игоря обвинили в дискредитации клуба. "Агробизнес" поддерживал украинские вооруженные силы, проводящие карательные операции в Донбассе.Игорь Сикорский ранее выступал за "Сталь" (Алчевск) и "Зарю" из Луганса, а также ряд клубов низших лиг чемпионата Украины. С 2019 года он был футболистом "Агробизнеса".