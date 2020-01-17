В Российском университете транспорта (РУТ) предложили придумать название для детского технопарка, который откроется в 2020 году. Прислать свои идеи может любой желающий. Победителей ждут памятные призы.
В Российском университете транспорта (РУТ) предложили придумать название для детского технопарка, который откроется в 2020 году. Прислать свои идеи может любой желающий. Победителей ждут памятные призы.
Технопарк для подрастающего поколения откроется на
территории РУТ. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, сообщили в
пресс-службе высшего учебного заведения.
"В начале года объявлен конкурс на его лучшее название.
Победителям и призерам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложить
свой вариант, можно заполнив соответствующую форму", – отметили в
университете.
Детский технопарк станет отличной площадкой для развития
научно-технических и инженерных способностей у московских старшеклассников и
студентов. По словам ректора РУТ Александра Климова, вуз постарается, чтобы
молодые исследователи занимались проектами, перспективными для транспортного
комплекса столицы.
Важно, чтобы дети включились в реальную работу, подчеркнул
Климов. По словам ректора, одновременно посещать технопарк смогут около 100
человек.
В состав детского технопарка войдут несколько лабораторий:
IT, промышленного дизайна, прототипирования, "Умных технологий" на
транспорте, VR/AR. Разнообразие направлений позволит привлечь к
исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности как можно больше
молодежи. Лаборатории сформируют у детей компетенции для создания и
развития "умных" транспортных систем городов.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Российский
университет транспорта в командном зачете в финале XI
Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов
"ТранспАрт-2019". Команда вуза представила яркие музыкальный и
театральный номера.