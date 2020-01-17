В Российском университете транспорта (РУТ) предложили придумать название для детского технопарка, который откроется в 2020 году. Прислать свои идеи может любой желающий. Победителей ждут памятные призы.

В Российском университете транспорта (РУТ) предложили придумать название для детского технопарка, который откроется в 2020 году. Прислать свои идеи может любой желающий. Победителей ждут памятные призы.Технопарк для подрастающего поколения откроется натерритории РУТ. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, сообщили впресс-службе высшего учебного заведения."В начале года объявлен конкурс на его лучшее название.Победителям и призерам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложитьсвой вариант, можно заполнив соответствующую форму", – отметили вуниверситете.Детский технопарк станет отличной площадкой для развитиянаучно-технических и инженерных способностей у московских старшеклассников истудентов. По словам ректора РУТ Александра Климова, вуз постарается, чтобымолодые исследователи занимались проектами, перспективными для транспортногокомплекса столицы.Важно, чтобы дети включились в реальную работу, подчеркнулКлимов. По словам ректора, одновременно посещать технопарк смогут около 100человек.В состав детского технопарка войдут несколько лабораторий:IT, промышленного дизайна, прототипирования, "Умных технологий" натранспорте, VR/AR. Разнообразие направлений позволит привлечь кисследовательской и инженерно-конструкторской деятельности как можно большемолодежи. Лаборатории сформируют у детей компетенции для создания иразвития "умных" транспортных систем городов.Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Российскийуниверситет транспорта в командном зачете в финале XIМеждународного творческого фестиваля студентов транспортных вузов"ТранспАрт-2019". Команда вуза представила яркие музыкальный итеатральный номера.