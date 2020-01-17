В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по факту злоупотребления должностными полномочиями.

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по факту злоупотребления должностными полномочиями.По данным следствия, с октября по ноябрь 2018 года Министерство здравоохранения Саратовской области заключило три государственных контракта на поставку восемнадцати ультразвуковых аппаратов. На момент подписания документов Мазина и другие должностные лица были проинформированы о том, что оборудование не соответствует условиям государственного контракта. Невзирая на это, министр и другие сотрудники дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Следствие считает, что Мазина действовала вопреки интересам службам в пользу фирмы-поставщика. Министр здравоохранения Саратовской области организовала оплату оборудования, тем самым причинив ущерб бюджету на сумму более 53 миллионов рублей.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела, сообщается на сайте Следственного комитета по Саратовской области.Как сообщает ТАСС, ранее в квартире и кабинете Натальи Мазиной прошли обыски.Ранее за взятку арестовали заместителя мэра Рината Бадаева.