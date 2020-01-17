При оплате госпошлины по льготному тарифу, следует выполнить необходимые действия...

УВД по ЮВАО сообщает, что оплатить пошлину на государственные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ru.При оплате госпошлины по льготному тарифу, следует выполнить необходимые действия:Подать заявление на услугу через портал Госуслуг.Дождаться, когда в Личном кабинете будет выставлен счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению.Оплатить пошлину на портале из заявления: появится кнопка Оплатить. Или оплатить пошлину на странице Оплата: чтобы сохранить скидку, введите УИН из электронной квитанции, которую получили при отправке заявления.Также есть возможность электронной оплаты на Госуслугах посредством банковской карты и через мобильное приложение Госуслуг.Соблюдая все манипуляции в правильном порядке, вы получите скидку на оплату госпошлины.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮВАО ювао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18