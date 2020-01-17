Ребята подготовили для участников дорожного движения сувениры с призывом к безопасности на дорогах

Малыши из дошкольного образовательного учреждения № 10 «Улыбка» города Собинка приняли участие в профилактической акции «Ангел за спиной», организованной сотрудниками Госавтоинспекции. Совместно с инспектором ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району Татьяной Корниловой ребята встречали на оживленной улице города участников дорожного движения и вручали им сувениры с призывом к безопасности на дорогах.Дети подготовились к акции заранее. Они смастерили небольшие поделки – подвески в виде ангелов, на которых написали просьбы о соблюдении правил дорожного движения.Водители и другие участники дорожного движения с интересом отнеслись к акции. Они принимали от маленьких ангелочков милые и трогательные подарки и обещали быть предельно внимательными на дорогах.