Полицейские перекрыли канал незаконной поставки пиломатериалов в Иркутской области. Преступники собирались продать 35 тысяч кубометров древесины на сумму больше 50-ти миллионов рублей.

Полицейские перекрыли канал незаконной поставки пиломатериалов в Иркутской области. Преступники собирались продать 35 тысяч кубометров древесины на сумму больше 50-ти миллионов рублей.По предварительной информации, организатором группировки стал директор местного профильного предприятия. Подельниками выступили его подчиненные. При обысках на складе полицейские обнаружили технику для лесозаготовки стоимостью около 30-ти миллионов рублей. Дома контрабандисты хранили деньги в иностранной валюте, банковские карты и документы, сообщает телеканал "Россия 24"."Трое подозреваемых решением суда заключены под стражу. Один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В результате следственных действий предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.