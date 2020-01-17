В центре Минска, у гостиницы Беларусь, вандалы облили красной краской памятник Пушкину. Местные издания, публикуя видеокадры с места происшествия, сообщают, что милицию вызвала местная жительница, которая прогуливалась неподалеку и увидела, как вандалы оскверняют монумент.

В центре Минска, у гостиницы "Беларусь", вандалы облили красной краской памятник Пушкину.Издание Minsk News, публикуя видеокадры с места происшествия, сообщает, что милицию вызвала местная жительница, которая прогуливалась неподалеку и увидела, как вандалы оскверняют монумент.Правоохранители работают на месте инцидента.Российское посольство в Белоруссии уже отреагировало на этот акт вандализма в своем "Твиттере".В сообщении российского диппредствительства говорится, что "поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение".Российские дипломаты в Белоруссии внимательно отслеживают эту ситуацию. В ГУВД минского горисполкома им сообщили, что милиция предпринимает меры по установлению лиц, причастных к инциденту.Этот памятник Александру Сергеевичу Пушкину – подарок Минску от мэрии Москвы. Он был открыт 10 июля 1999 года к 200-летию со дня рождения поэта.