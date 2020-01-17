Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания с горячим чаем. Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоемах. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием. Поблизости от мест купаний будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Для удобства автомобилистов в шаговой доступности от купелей оборудуют временные стоянки.Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. Больше всего точек будет в ТиНАО (16) и СЗАО (восемь). В ВАО подготовят шесть купелей. В ЮЗАО и ЗАО откроют по четыре площадки, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО — по две. И по одной площадке появится в СВАО и САО.Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоемы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах. Накануне праздника сотрудники спасательных служб проведут обследование дна водоемов, все места оборудуют средствами спасения.Традиционные крещенские купания пройдут, в том числе, в семи парках столичного Департамента культуры. Впервые купель обустроят в саду имени Баумана. Возле центральной аллеи установят искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра. Он будет открыт с 20:00 18 января до 03:00 19 января.Купели также оборудуют в парках Митино, Фили, Северное Тушино, Сокольники, на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха Борисовские пруды. В парках рядом с купелями установят раздевалки, пункты обогрева и туалетные кабины. Согреться после погружения в воду поможет горячий чай с сушками и печеньем. Все желающие смогут получить угощение бесплатно в специально оборудованных зонах.Небольшая купель будет обустроена на берегу канала имени Москвы в парке Северное Тушино. Ее площадь составит почти четыре квадратных метра. И еще по две купели оборудуют в зоне отдыха Борисовские пруды (на пруду возле поисково-спасательной станции Борисовская). Эти места для купания будут доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января.А в парке Фили гостей будет ждать иордань площадью девять квадратных метров с удобной деревянной лестницей. Ее разместят возле поисково-спасательной станции Кунцево на Москве-реке. Доступ к воде будет открыт с 22:30 18 января до 12:00 19 января. В парке Митино у Пенягинского пруда установят деревянную купель площадью более шести квадратных метров. Окунаться в нее смогут все желающие с 20:00 18 января до 18:00 19 января.Те, кто хочет искупаться в водоеме на Крещение, также смогут посетить усадьбу Воронцово. Там с 20:00 18 января до 18:00 19 января купания будут проходить на Большом Воронцовском пруду. Иордань площадью шесть квадратных метров оснастят удобными спусками.Специальную праздничную программу для крещенской ночи подготовит парк Сокольники. Здесь можно будет не только окунуться в иордань на Нижнем Майском пруду, но и послушать выступление монастырского хора, а также принять участие в традиционных русских народных зимних играх. Праздник в Сокольниках начнется в 21:00 18 декабря и завершится в 02:00 19 января.