Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания с горячим чаем. Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.
На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоемах. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием. Поблизости от мест купаний будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Для удобства автомобилистов в шаговой доступности от купелей оборудуют временные стоянки.
Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. Больше всего точек будет в ТиНАО (16) и СЗАО (восемь). В ВАО подготовят шесть купелей. В ЮЗАО и ЗАО откроют по четыре площадки, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО — по две. И по одной площадке появится в СВАО и САО.
Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоемы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах. Накануне праздника сотрудники спасательных служб проведут обследование дна водоемов, все места оборудуют средствами спасения.
Традиционные крещенские купания пройдут, в том числе, в семи парках столичного Департамента культуры. Впервые купель обустроят в саду имени Баумана. Возле центральной аллеи установят искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра. Он будет открыт с 20:00 18 января до 03:00 19 января.
Купели также оборудуют в парках Митино, Фили, Северное Тушино, Сокольники, на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха Борисовские пруды. В парках рядом с купелями установят раздевалки, пункты обогрева и туалетные кабины. Согреться после погружения в воду поможет горячий чай с сушками и печеньем. Все желающие смогут получить угощение бесплатно в специально оборудованных зонах.
Небольшая купель будет обустроена на берегу канала имени Москвы в парке Северное Тушино. Ее площадь составит почти четыре квадратных метра. И еще по две купели оборудуют в зоне отдыха Борисовские пруды (на пруду возле поисково-спасательной станции Борисовская). Эти места для купания будут доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
А в парке Фили гостей будет ждать иордань площадью девять квадратных метров с удобной деревянной лестницей. Ее разместят возле поисково-спасательной станции Кунцево на Москве-реке. Доступ к воде будет открыт с 22:30 18 января до 12:00 19 января. В парке Митино у Пенягинского пруда установят деревянную купель площадью более шести квадратных метров. Окунаться в нее смогут все желающие с 20:00 18 января до 18:00 19 января.
Те, кто хочет искупаться в водоеме на Крещение, также смогут посетить усадьбу Воронцово. Там с 20:00 18 января до 18:00 19 января купания будут проходить на Большом Воронцовском пруду. Иордань площадью шесть квадратных метров оснастят удобными спусками.
Специальную праздничную программу для крещенской ночи подготовит парк Сокольники. Здесь можно будет не только окунуться в иордань на Нижнем Майском пруду, но и послушать выступление монастырского хора, а также принять участие в традиционных русских народных зимних играх. Праздник в Сокольниках начнется в 21:00 18 декабря и завершится в 02:00 19 января.