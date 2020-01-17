В Москве задержаны последователи Андрея Попова, больше известного как бог Кузя. С 2007 по 2015 год они мошенническим путем похитили свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших. Деньги они собирали якобы на строительство храмов.

В Москве задержаны последователи Андрея Попова, больше известного как бог Кузя.Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, с 2007 по 2015 год они мошенническим путем похитили свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших. Деньги они собирали якобы на строительство храмов.Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.Андрей Попов организовал свою секту в 2007 году. Сначала он выдавал себя за священнослужителя, а позднее объявил себя богом. Члены секты отдавали ему деньги, драгоценности и квартиры. Кроме того, в религиозном объединении часто применялись физические наказания. При обыске в секте нашли более двухсот миллионов рублей и 150 тысяч долларов. В июле 2018 года Попов был приговорен к 5 годам тюрьмы за мошенничество и создание тоталитарной секты.