В Москве восьмиклассник жестоко избил учительницу во время занятия. Деталями случившегося поделились очевидцы в социальных сетях. Как рассказали школьники, во время урока физики 15-летний ..

В Москве восьмиклассник жестоко избил учительницу во время занятия. Деталями случившегося поделились очевидцы в социальных сетях.Как рассказали школьники, во время урока физики 15-летний учащийся слушал музыку в наушниках. Преподаватель сделала ему замечание, однако подросток проигнорировал ее слова. Тогда учительница дернула ребенка за наушники и случайно порвала провод. Восьмиклассник сильно разозлился и несколько раз ударил преподавателя, после чего устроил погром в кабинете.Как сообщает , женщину госпитализировали с травмами. По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку.