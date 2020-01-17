Правоохранители задержали в Москве семерых членов незарегистрированной секты бога Кузи. Их подозревают в хищении 15 миллионов рублей, сообщает Представители МВД России напомнили, что в ..

Правоохранители задержали в Москве семерых членов незарегистрированной секты "бога Кузи". Их подозревают в хищении 15 миллионов рублей, сообщаетПредставители МВД России напомнили, что в 2017 году было завершено уголовное расследование деятельности секты, члены которой посягали на личность, права и здоровье граждан, передает . Лидер псевдорелигиозной группы – Андрей Попов – летом 2018 года был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его подопечные выманивали у людей деньги под предлогом проведения обрядов и сбора средств на строительство храмов.