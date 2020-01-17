В ноябре 2017 года было завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации...

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве при участии ФСБ России задержаны участники объединения деструктивной направленности.Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года было завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сотрудниками полиции установлено, что организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших денежные средства мошенническим путем. В июле 2018 года лидер, а также три его соучастницы судом были признаны виновными в совершении указанных преступлений.Кроме того, в отношении семи участников материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск.В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших.Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк