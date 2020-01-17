Злоумышленник через незапертую калитку незаконно проник на территорию частного домовладения, а затем, воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта – в жилое помещение...

«Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали ранее судимого 25-летнего приезжего, подозреваемого в краже имущества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 33-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что из частного дома, в котором она проживает, неизвестный похитил ноутбук, ювелирные украшения и денежные средства. Сумма материального ущерба составила около 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 25-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник через незапертую калитку незаконно проник на территорию частного домовладения, а затем, воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта – в жилое помещение, откуда похитил имущество потерпевшей. Похищенное мужчина успел сбыть, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием МО МВД России "Московский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79